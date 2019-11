La 35ème campagne hivernale des Restos du cœur va démarrer

A l'approche du lancement de leur 35ème campagne hivernale, les 2 000 centres et antennes des Restos du cœur sont en effervescence. En 2018, l'opération a permis de distribuer 133 millions de repas à 900 000 personnes. Pour accéder à la carte rose, les membres de l'association évaluent les ressources et les dépenses des demandeurs. Mis à part les repas offerts et les autres avantages, ils peuvent particulièrement compter sur l'accueil des bénévoles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.