"Votre plus beau marché" 2023 : la liste des villes en lice

C'est reparti pour la sixième édition de "Votre plus beau marché". Celui où vous allez toutes les semaines, celui de votre région, de votre enfance ou de vos vacances, fait-il partie du concours 2023 ? Marie-Sophie Lacarrau et Thierry Coiffier vous dévoilent les 24 marchés sélectionnés pour le titre du "Plus beau marché" de France. T. COIFFIER