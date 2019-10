La 99ème Foire de Chatou, un vrai voyage dans le temps

Chaque année en région parisienne se tient l'une des plus grandes brocantes du pays, la Foire de Chatou. Cette année 2019 marque la 99ème édition et comme toujours, les objets d'antan sont à l'honneur. Des présentoirs à cigares d'époque Napoléon III, des machines à écrire, des vinyles de nos plus vieilles idoles... tous les objets d'hier revivent le temps de quelques jours. Les habitués le savent, on y ressort les poches vides, mais les bras chargés de trésors. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.