La baguette à 29 centimes de Leclerc provoque la colère des boulangers

Clément Buisson est artisan boulanger. Ce qu'il vend le plus est bien sûr la baguette, 500 sont produites quotidiennement dans son atelier. Et ce savoir-faire a un coup. "Il nous reste entre quinze et 20 centimes une fois qu'on a payé le boulanger, l'énergie, les matières premières qui augmentent, les vendeuses, le loyer, etc...", explique-t-il. Depuis ce mercredi, le groupe Leclerc fait la promotion d'une baguette à prix bloqué pendant quatre mois, au nom, selon eux, de la défense du pouvoir d'achat des Français. Ce prix fait bondir toute la chaine de fabrication: des boulangers aux meuniers en passant par la FNSEA, le principal syndicat agricole. Pour Sébastien Dromigny, céréalier, l'annonce du groupe est avant tout une opération commerciale. Mais cette stratégie dévalorise le travail de l'ensemble de la filière. Une polémique à l'heure où le prix de la baguette ne cesse d'augmenter. Selon l'INSEE, il s'élève désormais à 90 centimes. TF1 | Reportage A. Barth, B. Poizeuil