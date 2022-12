La baguette bientôt au patrimoine mondial ?

Aux yeux du monde, elle est un symbole fort de l’Hexagone, au même titre que la Tour Eiffel. "Quand on dit baguette, on pense tout de suite à la France", confie d’ailleurs un étranger. Cette notoriété n’est pas nouvelle. La baguette aurait commencé à faire parler d’elle au XVIIIe siècle. La légende attribue l’idée aux boulangers de Napoléon Ier. Ils auraient créé un pain allongé, plus facile à transporter pour nourrir les soldats. On l’appelle baguette pour la première fois au début du XXe siècle, et depuis, elle se vend comme des petits pains. Douze millions de Français en achètent chaque jour, soit 320 baguettes vendues chaque seconde. Ils sont accros, car derrière, il y a un savoir-faire pointu, exigeant. Le pain français, c’est beaucoup de temps et de techniques. Les boulangeries sont pourtant moins nombreuses qu’autrefois. En 1970, on en comptait 55 000, contre seulement 35 000 aujourd’hui. La concurrence des boulangeries industrielles, la hausse des prix et les difficultés à recruter sont en cause. Un classement au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco les aiderait à préserver leur savoir-faire. TF1 | Reportage S. De Vaissière, O. Stammbach