La baguette fait-elle le poids ?

Ce mardi matin, nous avons voulu savoir si vous connaissiez bien notre baguette française. La baguette pèse en réalité 250 grammes. Aucun texte de loi ne réglemente pourtant son poids qui est estimée à 250 grammes dans la plupart des boulangeries, mais il peut varier de 50% d'un établissement à l'autre. Entre deux baguettes, il est difficile de juger laquelle est la plus lourde. Pour en avoir le cœur net, nous avons pesé trois baguettes issues de trois boulangeries différentes. Elles sont entre 265 et 270 grammes. Comment expliquer ces écarts ? Dans cette boulangerie, avant la cuisson, elle est à 335 grammes. Avec l'évaporation de l'eau, une fois cuite, elle aura perdu jusqu'à 80 grammes. À la fin, peu importe qu'elle fasse 200 ou 300 grammes tant que son poids correspond à celui indiqué sur l'étiquette. Si par malheur elle est plus légère, les clients restent indulgents. Ce qui compte, ce n'est pas le poids, mais le goût. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman