La baguette, vous la préférez cuite ou pas cuite ?

La baguette est-elle meilleure quand elle est moelleuse ou bien croustillante ? Cette question divise depuis l'invention de la baguette au XIXe siècle. Mais dans cette boulangerie, les amateurs de pains blancs sont de plus en plus nombreux. C'est au grand désespoir de Laurent Vacher, boulanger de "La fournée d'Antoine", qui remarque un changement dans les habitudes de consommation. Avec l'arrivée du pain dans les grandes surfaces dans les années 80, la baguette dite "blanche", produite plus rapidement, devient plus populaire. Pour autant, de nombreux Français restent attachés à la croûte épaisse. Pour la majorité des boulangers, la question ne se pose même pas. La baguette bien cuite est meilleure tant sur le plan gustatif que nutritif. Selon Ophélie Maillot, gérante de "La boulangerie Moderne", "La baguette bien cuite, c'est plus digestif par rapport à la baguette pas trop cuite". Une croûte épaisse permet aussi aux pains de garder une humidité, et donc de sécher moins rapidement. Enfin, plus un aliment est mou, plus il colle aux dents et favorise la prolifération des bactéries. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes