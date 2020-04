La baie de Somme, l'une des plus belles échancrures maritimes du monde

Habituellement, les terrasses des maisons de la baie de Somme sont bondées à cette période de l'année. Mais en raison du confinement, cette échancrure maritime semble s'endormir. Le calme s'y respire comme la rare fragrance d'un parfum retrouvé. Du côté du Crotoy, l'immensité de la baie s'offre aux promeneurs qui souhaitent entendre le bruit des vagues et le chant des oiseaux.