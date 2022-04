La Baie de Somme renaît au printemps

Comme une petite boule de feu crachée par l’horizon, le soleil réveille la Baie de Somme dans une ambiance pourprée. C’est à l’aube que les pêcheurs à pieds se rassemblent à la pointe du Hourdel. Marc Lecoq, pêcheur à pieds, est un habitué de la pêche aux coques. Il sait qu’il faut se hâter de rejoindre la plage pour tomber sur le bon gisement, avant que la marée ne monte. Les coquillages de la Baie de Somme, ce sont des joyaux pour Pascal Lefebvre, propriétaire et chef de l’Auberge de la Marine. Dans son restaurant, il ne cuisine que des produits locaux. Ce vendredi, les coques sont simplement poêlées avec de l’ail des ours, des échalotes et une petite crème montée en mousse, pour rappeler l’écume de la Manche. C'est une recette 100% locale. Du Crotoy à Saint-Valery-sur-Somme, des petits villages colorés baignent dans l’eau, au gré des marais. Et l’une des plus jolies façons de les découvrir, c’est en prenant la mer. Une journée à la Baie de Somme s’achève par un soleil qui incendie la plage, en procurant une émotion unique et inoubliable. Tf1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette