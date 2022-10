La baignade à 20 °C un 19 octobre !

Une mer d'huile comme en été. Pas étonnant qu'il y ait plus de monde dans l'eau que sur la plage à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), ce mercredi matin. C'est Carole qui est allée prendre la température pour nous. La mer est à 20 degrés et l'air à 18 degrés en début de matinée. Depuis trois semaines, la météo est toujours la même et ces habitués n'hésitent plus à prendre un long bain d'automne, rare pour la saison. "D'habitude, à cette époque, les cinq premières minutes sont très dures et après, on s'habitue. Mais là, pas besoin de s'habituer", explique une habitante. Avec les vagues de chaleur successives de l'été, la mer ne s'est pas beaucoup refroidie cet automne. Les spécialistes ont même relevé trois degrés de plus que d'habitude. "Ce n'est pas tout à fait normal, on arrive presque à fin octobre et elle est toujours baignable", rapporte une baigneuse. Le réchauffement de la Méditerranée inquiète aussi les scientifiques, car le milieu marin peu en souffrir et ne s'adapte pas aussi bien que les baigneurs à cet été indien. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar