La balade paisible au fil de l'eau

C'est une bouffée d'air dont profitent 100 000 bateaux chaque année. C'est justement le début du voyage pour Maryvonne et Gérard. Vitesse moyenne, pas plus de 8 km/h, le couple va naviguer 20 à 30 kilomètres par jour. Les écluses n'ont plus de secret pour eux. Au fil du canal, 238 écluses ponctuent le parcours, et certaines fonctionnent toujours à l'huile de coude. Daniel est éclusier depuis six ans, un métier physique qui demande parfois de courir d'une manivelle à l'autre. Prendre le temps, à pied ou à vélo, le canal de Nantes à Brest est un terrain de jeu très prisé des cyclistes. Chaque année, plus de 500 000 passages sont enregistrés le long du canal de Nantes à Brest, à pied, à dos d'âne ou à vélo, une fréquentation en hausse de 30% depuis quatre ans. La commune a investi dans ces petites penettes, des bateaux fixes, pour loger les itinérants du canal. Ce monument du Centre Bretagne attire chaque année davantage des vacanciers en quête de nature et surtout de calme. TF1 | Reportage T. Lagoutte, M. Pirckher, N. Hesse