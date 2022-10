La banque peut-elle refuser de rembourser l’argent retiré via ma carte bancaire volée ? Le 13H à vos côtés

Selon le code monétaire et financier, "le prestataire de services de paiement ou la banque, supporte le risque lié à l'envoi". C'est pour cela que souvent, les banques sécurisent au maximum leurs envois : lettres recommandées avec accusé de réception, envoi du code séparément, pas la même date et dans une enveloppe différente, et puis anonymisation totale des courriers. Dans le cas de Fabien, tout n'a peut-être pas été fait correctement. De plus, la banque lui répond qu'il n'a pas relevé son courrier assez tôt et assez fréquemment. Il devra être remboursé. Cependant, la carte ne peut même pas être considérée comme ayant été volée à Fabien. En effet, le transfert de propriété n'a pas été réalisé. C'est donc à la banque de prouver qu'on a bien pris possession de la carte avec un accusé de réception, ce qui n'a pas été le cas. Il y a aussi ce qu'on appelle un plafond de responsabilité, quand il y a eu vol avec utilisation du code. Quel que soit le montant que le voleur va vous dérober, tout le reste au-delà de 50 euros doit être remboursé par la banque. T. Coiffier