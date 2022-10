La barbe à papa se met au régime

C'est un produit dont la recette n'a pas changé depuis son invention il y a plus de 130 ans. Dans les fêtes foraines, où là sur ce stand spécialisé, l'ingrédient principal de la barbe à papa le voici, "c'est le sucre aromatisé", explique Léa Gavinet, confectionneuse. Alors quand on parle là de l'arrivée d'une barbe à papa sans sucre, "sur le papier, ce n'est pas une barbe à papa", rapporte un consommateur. Pourtant, la voici cette innovation étonnante. Une couleur blanche, la même texture qui colle aux doigts, c'est cet entrepreneur qui a osé toucher à cette gourmandise en remplaçant le sucre par un ingrédient naturel, de la fibre de chicorée en poudre. Cette version allégée, vendue en sachet, se paie même le luxe d'afficher un Nutri-score A sur son emballage. Mais le goût est-il vraiment à la hauteur ? Séance de dégustation entre la barbe à papa classique ici en rose, et la nouveauté en blanc sans dire que cette dernière est sans sucre. La blanche semble faire illusion. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Ifergane, J.Y. Mey