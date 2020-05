La base de loisirs du lac de Sillé se prépare pour le pont de l'Ascension

Dans la Sarthe, la base de loisirs du lac de Sillé sera ouverte pour le week-end de l'Ascension. Une réouverture qui a pour objectif de sauver un chiffre d'affaires déjà amputé de 25%. Malgré les mesures de sécurité sanitaire, les randonneurs pourront profiter d'un moment de détente après le confinement. Depuis le 18 mai, le site naturel de Sillé a retrouvé ses marcheurs et ses pêcheurs. Sur place, tout le matériel est désinfecté après chaque usage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.