La basilique de Fourvière, l’emblème des Lyonnais

Est-ce la blancheur de ces lignes, la dentelle de sa façade ou ses quatre tours pointées vers le ciel, qui peu importe nos yeux de Lyonnais se pose, croise notre regard. Du haut de sa colline, la basilique de Fourvière éclaire la ville. Nul n’a besoin de prière pour pouvoir pousser les portes de ce palais doré. Marcher sur les pas des premiers Lyonnais, là où les Romains ont fondé la ville. Et comme qui, l’un des 200 bénévoles de Fourvière se met à genoux devant les merveilles de ce monument historique. La fierté des Lyonnais, c’est aussi le record régional qu’elle détient, avec trois millions de visiteurs par an. Sans nul doute également, la plus belle vision de Lyon. Celle qui vous attend au bout de ces 345 marches. Enfin Fourvière, c’est une musique. Comme lors de sa construction, il y a 150 ans, la basilique lance un appel au don pour se refaire une beauté. C’est l’occasion pour les Lyonnais de continuer à faire briller le symbole, lors de la fête des lumières comme toute l'année. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize