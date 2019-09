La Bassée : les chariots à roulettes restent à la mode

À La Bassée, dans le Nord, chacun a sa préférence pour transportes ses courses. Sur le marché, la plupart préfèrent tirer le chariot, notamment pour moins se fatiguer. Ce qui n'est pas le cas d'une octogénaire, qui elle, a décidé de le pousser. Les antis et les pros-chariots ont d'ailleurs débattu sur la question. Toutefois, le chariot à roulettes reste dans la tendance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.