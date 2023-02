La bataille des fleurs

Ces bateaux réunis dans la rade de Villefranche-sur-Mer se préparent à lancer une pluie de fleurs sur le public. Les fleurs ornent les pointus des petits bateaux traditionnels en bois chouchoutés par leur propriétaire. Le but de la manœuvre du jour est de jeter le plus de fleurs possible sur le public. Pour cela, tous les moyens sont bons, même se mouiller pour redistribuer les fleurs tombées à l’eau. Plus de 40 000 œillets et 800 kilos de mimosas décorent les 27 bateaux. Pour certains, les décorations sont faites en famille. Au son de la samba, à terre, chacun essaye de recevoir des fleurs. Crier très fort semble être une stratégie efficace. Sous les salves de fleurs, le public se serre les coudes et se partage les fleurs. "Je suis heureuse d’avoir un brin de mimosa grâce à la générosité et le courage de madame et de ses enfants", dit une spectatrice envers une autre. Le plaisir est avant tout celui des yeux. Aucun gâchis, les fleurs vont trouver une seconde vie chez les 5 000 spectateurs qui repartent tous avec de beaux bouquets. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Guido