La bataille des lieux-dits

À Kerannou, un lieu-dit de deux maisons seulement dans la campagne bretonne. Une habitante ne comprend pas du tout pourquoi son hameau devrait être baptisé. Mettre seulement son nom sur la boite à lettre sera bientôt interdit par la loi. Cette obligation d'adressage s'applique à toutes les communes de moins de 2 000 habitants. À Plouégat-Guérand, la mairie a mandaté La Poste pour proposer de nouvelles adresses aux 140 lieux-dits du village. Rajouter "chemin" ou "route" aux lieux-dits est un non-sens pour le maire et son adjoint, de quoi en perdre son latin... ou plutôt son breton. La poésie n’exclut pas la numérotation des maisons. C'est nécessaire pour mieux aiguiller les services d’urgence ou de livraison, surtout en cas d’homonymie sur la commune. La mairie et La Poste ont finalement trouvé un terrain d’entente : numéroter chaque maison et distinguer les lieux-dits tout en gardant les noms bretons. Les communes ont jusqu’en 2026 pour livrer leurs nouvelles adresses. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, M. Pirckher, A. Janssens