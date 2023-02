La bataille pour des sentiers du littoral

Quand Bruno Blouch marche sur les sentiers côtiers de cette presqu’île, très vite, il est agacé, car une porte lui barre le passage. Ce n’est pas normal selon lui, puisqu'une loi de 1976 oblige les propriétaires de parcelles en bord de mer à laisser un libre passage le long du littoral, sur une bande de trois mètres. Longer la presqu’île du Cabellou devient un parcours sportif entre les rochers. Pour exprimer leur colère, un collectif a manifesté ce week-end. Plus de 600 personnes réclament l’ouverture du sentier côtier, bloqué par endroits par des barrières, des grillages ou encore des haies installés par les propriétaires. Selon le porte-parole des propriétaires, ce n’est pas de l’égoïsme. D'après lui, chaque parcelle doit être étudiée au cas par cas. Plus loin, dans la commune de Fouesnant (Finistère), le sentier côtier a été ouvert de force en 2014. Vincent Esnault, élu municipal EELV, a mené ce combat et a réussi à faire respecter la bande de trois mètres. À Concarneau, le collectif se donne pour objectif d’ouvrir le sentier côtier pour cet été. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens