La batterie électrique crée de l'emploi à Dunkerque

Les pelleteuses ont déjà commencé leur travail. Verkor a choisi ce site de 150 hectares au milieu des champs pour s'implanter. Elle fabriquera des batteries électriques pour les voitures. Le projet crée des emplois, et cela réjouit les habitants. "Il y a beaucoup trop de chômeurs, surtout par ici", lance une passante. Près de 2 000 emplois directs sont prévus, entre 3 000 et 5 000 emplois indirects selon la région. L'arrivée de l'entreprise est une bonne nouvelle pour l'économie locale. Ce commerçant accueille l'annonce avec le sourire. L'entreprise grenobloise a choisi Dunkerque, car elle possède des atouts : une main d’œuvre qualifiée et un port de proximité. Les industries du secteur permettent à Verkor de respecter ses engagements écologiques. C'est la troisième usine à batteries qui va s'implanter dans le Nord. Une décision appuyée par Emmanuel Macron. Le président veut faire des Hauts-de-France, une région à la pointe des batteries pour faciliter la production de voitures électriques. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette