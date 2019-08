La Baule-Escoublac : de belles conditions météorologies pour profiter de la plage

A la Baule-Escoublac, en Loire-Atlantique, les températures estivales sont de retour. Ce 22 août 2019, celles-ci tournent autour de 24°C dans l'après-midi. Vu ces belles conditions, bon nombre de personnes ont choisi la plage pour se ressourcer et pour profiter de leurs vacances. Les terrasses et les camping voisins sont quasiment complets pour ce mois d'août. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.