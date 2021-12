La beauté des lacs gelés du Jura

En quelques jours, il s'est transformé en une immense patinoire. Un lac de 74 hectares, devenu entièrement gelé. Gérard est venu découvrir ce décor au lever du soleil, tout comme deux promeneurs lyonnais, subjugués par la magie des lieux. "On se croirait ailleurs, mais c'est magnifique", lance l'un d'eux. Les habitués du lac ont tous sorti les patins pour ne surtout pas manquer ça. En pleine période de vacances scolaires, les familles sont nombreuses à venir en profiter, un sublime terrain de jeu. "On profite de ces beaux espaces naturels du Haut-Doubs", lance une habitante. Patiner sur le lac est normalement interdit par la commune de Bouverans, mais pour les habitués, la glace est bien solide après des jours consécutifs de froid polaire. Avec douze degrés encore au thermomètre ce mardi matin, le décor est digne des plus beaux contes de Noël, à seulement trois jours du 25 décembre. TF1 | Reportage S. Agi, G. Martin, J. Chaize