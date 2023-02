La beauté hivernale des jardins

À Vézac, en Dordogne, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Les arbres semblent figés, les feuilles endormies sous les cristaux de glace. Jean Lemoussu entretient ce jardin depuis 26 ans. Ici, le givre sublime le travail des jardiniers. "Ça redessine complètement tous les massifs. Cette rondeur, elle reprend encore plus de volume avec le givre", explique-t-il. Par moins quatre degrés, la nature est fragile et les branches sont plus cassantes. Alors, les équipes doivent s'adapter. "Lorsqu'il fait vraiment très froid, quand il y a des gelées, on diffère un petit peu les travaux", explique Christophe Kuezac, jardinier. Le froid ne décourage pas les amoureux de beaux paysages. Philippe et Richard empruntent ce chemin chaque matin, pour admirer la nature au lever du jour. "L'été, c'est très feuillu, c'est très vert et puis là maintenant, c'est très hivernal, très joli, du coup, c'est très reposant, c'est très zen de marcher le matin comme ça", lance l'un d'eux. L'hiver rend la nature très paisible. Encore quelques semaines de repos pour les bourgeons avant l'arrivée du printemps. TF1 | Reportage A. Viera, R. Dybiec