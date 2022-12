La Befana, une sorcière bien aimée !

Dans la campagne du centre de l'Italie à quelques jours des fêtes, les enfants n'attendent qu'elle. Comme partout, il y a le père Noël mais aussi la Befana, une vieille dame qui se balade une fois par an la nuit tombée sur son balai pour distribuer des caramels ou des charbons. En ce mois de décembre, les enfants écoutent religieusement la fable de la Befana tout en modelant sa silhouette. Les petits comme les grands se préparent à l'accueillir. Avant sa venue, il faut fabriquer des chaussettes. C'est dans des bas tricotés que seront discrètement laissés les caramels. Partons en cuisine car la Befana a aussi un gâteau. A l'intérieur, un peu de tout. Du riz, des fruits secs, du limoncello, de l'orange, du beurre et du cacao. Autrefois pour cette recette de Noël, on faisait les fonds de placard. Nous avons rencontré en personne la Befana et sa petite maison toute simple. De temps en temps, elle la fait visiter aux enfants de la région. Un matelas avec des feuilles, des bonbons, du charbon et une pile de courriers envoyés par les petits italiens. D'ici quelques jours, elle partira, débutera sa tournée. TF1 | Reportage P. Poissonnet, Q. Danjou, M. H. Maisonhaute