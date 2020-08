La Belgique interdit les voyages touristiques vers Paris et les départements les plus touchés

La Belgique vient de placer Paris et les départements français les plus touchés par l'épidémie en "zone rouge". Jusqu'à nouvel ordre, les déplacements vers ces zones seront interdits, à moins de se soumettre à un test de dépistage et à une quatorzaine au retour. Seuls les déplacements avec motifs valables (regroupement familial, examen, travail...) seront autorisés. Pour les personnes provenant de ces zones à risques, l'accès au territoire belge sera restreint.