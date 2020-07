La Belgique renforce ses mesures contre le Covid-19

En une semaine, la Belgique a enregistré une hausse de 63% du nombre de contaminations au Covid-19. Pour tenter d'enrayer un retour de l'épidémie et éviter un reconfinement, de nouvelles mesures plus strictes ont été mises en vigueur. Désormais, les Belges vont devoir faire leurs courses seuls et en moins de 30 minutes. Le port du masque est également obligatoire pour tous et partout. Et à partir de mercredi, la bulle de contact de chaque Belge passera de quinze à cinq personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.