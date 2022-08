La belle histoire de l'auberge d'Aiglun

C'est un jour important à Aiglun. L'auberge communale, fermée depuis deux ans, rouvre enfin. Les habitants, 94 à l'année, attendaient ce moment avec impatience. Ils sont alors venus nombreux pour fêter ça : "On est vraiment ravi. C'est un plaisir de voir Aiglun revivre à travers cette auberge", "c'est important pour nous et aussi pour la vie du village". L'auberge est le seul commerce du village. Le maire a trouvé les nouveaux gérants grâce à une annonce passée sur SOS Villages. "Là, on respire. C'est un soulagement", affirme Anthony Salomone, maire d'Aiglun. Gwendoline est originaire de Sainte-Lucie. Michel, lui, est Normand et pâtissier de formation. Après avoir vécu longtemps à l'étranger, ils ont eu un coup de cœur pour Aiglun. Les croissants de Michel et sa cuisine ont déjà conquis les habitants. Le couple et leur fils, Raphaël, adorent les bouts du monde. Ils souhaitent faire de cette auberge un lieu de vie accueillant et convivial. TF1 | Reportage apus, C. Guérard