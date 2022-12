La belle histoire de Rosa

Il y a deux semaines encore, Rosa, une petite fille de sept ans, n'aurait jamais remarqué les détails sur les vitrines de Noël. Quinze jours plus tôt, elle venait d’atterrir dans l'Hexagone, depuis le Congo. Sans traitement, elle risque de perdre la vue. "Elle est à un vingtième de la vision", explique la Docteure Romane Boinet, ophtalmo-pédiatre. L'opération qui coûte 7 000 euros est entièrement prise en charge, ainsi que son voyage, par l'association La Chaîne de l'Espoir. L'un des maillons essentiels, ce sont les familles qui accueillent bénévolement les enfants le temps des soins. Pour Albine et David O’Neill, c’est une grande première. Ils ont accueilli Rosa pendant un mois et demi chez eux. Albine a posé des congés pour s’occuper de Rosa, qui a presque tout de suite trouvé sa place dans leur famille. L’opération est banale dans le pays, mais elle aurait été impossible au Congo Brazzaville, car elle nécessite du matériel de pointe. Aujourd’hui, les résultats sont au-delà des attentes des équipes médicales. Comme Rosa, une centaine d’enfants étrangers bénéficient chaque année de soins dans l'Hexagone, grâce à l’association. TF1 | Reportage J. De Francqueville, J. Y. Mey