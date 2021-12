La belle histoire d'un SDF héroïque récompensé pour son courage à Lyon

Il ne lâche plus ses clés et nous montre fièrement les photos de son "chez lui". Un logement social de 30 mètres carrés dans lequel Fabrice a passé sa toute première nuit lundi. "J'ai dormi dans un vrai lit, j'ai dormi comme un bébé", raconte-t-il. "J'ai mon chez moi donc maintenant c'est une nouvelle vie. Je suis vraiment content", ajoute-t-il. Une nouvelle vie grâce à un acte de bravoure. Le 29 novembre dernier, ce sans-abri de 36 ans sauvait des flammes un brocanteur. Depuis, la préfecture s'était engagé à lui proposer un logement. Une pétition en ligne avait rassemblé 50 000 signatures. Et un habitant avait lancé une cagnotte. Ce mardi matin, ils étaient nombreux à le féliciter. "Son geste est absolument héroïque", lance une habitante. Sa chienne peut emménager avec lui. Pour Fabrice, c'était la condition pour quitter la rue. "Elle va partout où je suis", confirme-t-il. Il devra s'acquitter du loyer : une centaine d'euros, mais un employeur lui a promis un travail à la rentrée de janvier. La ville de Lyon devrait aussi lui décerner une médaille pour son courage. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi