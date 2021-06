La belle réussite d’un couple de jeunes boulangers en Normandie

Les tournées de pains s’enchaînent, tout comme les ventes. Depuis un an et demi, Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime) a retrouvé une boulangerie, pour le plus grand bonheur des 600 habitants. "Ça fait quelques années qu’on n’avait plus du tout de boulangerie (…) Depuis qu’ils ont ouvert, c’est magnifique", confie l’un d’eux. Derrière les fourneaux, Léa Chauveau, 24 ans, et Alexandre Cousin, 23 ans, s’activent. Leur chiffre d’affaires a presque doublé, ce qui leur a permis de s’agrandir et de recruter. Sept employés épaulent maintenant le couple. Il y a quelques mois, les deux jeunes ont ouvert une seconde boulangerie à quinze kilomètres de-là. L’arrivée de nouveaux artisans dans ce village est une bénédiction pour les clients. Parmi les nouveaux employés, une vendeuse un peu particulière : Pascale Cousin, la maman d’Alexandre. Elle nous fait d’ailleurs part de sa fierté. La belle histoire n’est pas prête de s’arrêter. D’ici quelques mois, Léa et Alexandre ouvriront un troisième commerce : une chocolaterie.