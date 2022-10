La belle saison des cèpes

C'est la période favorite de Gilbert, un début d'automne un peu pluvieux dans les bois de Dordogne. Et voilà ce qu'il cherche tous les matins : de beaux cèpes sortis avec les pluies de ces derniers jours. Il faut avoir le regard affûté pour les trouver. Des cèpes, il y en a des petits et de très gros. Direction le marché aux cèpes de Saint-Saud-Lacoussière. Les amateurs s'y sont donné rendez-vous. Un marché contrôlé, trois catégories selon la qualité. Le prix, lui, reste libre, en moyenne entre quinze et 20 euros. Une dame le confirme d'ailleurs : "c'est les gens qui décident du prix". Notons que seuls les propriétaires de bois ou de champ ont le droit de venir vendre. Et pour certains, la pousse serait presque un peu importante. Il est seize heures, c'est l'ouverture du marché et le début des affaires. Les plus beaux cageots partent très vite. L'avantage de ce marché pour les clients, c'est la garantie d'avoir des cèpes frais qui n'ont pas voyagé. Lundi, près de 300 kilos de cèpes ont été vendus sur le marché de Saint-Saud. Il restera ouvert tant que les champignons pousseront. TF1 | Reportage E. Braem, D. Bertaud