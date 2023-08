La belle saison des moules de bouchot

Depuis un mois dans la baie de l'Aiguillon-sur-Mer (Vendée), c’est le balai des mytiliculteurs. La pêche a eu trois semaines de retard à cause d'un excès de phytoplanctons. Pendant ce temps, les moules de bouchot ont bien grossi. Frédéric Berthelot, mytiliculteur et gérant de l'entreprise Capmoules, en ramasse 35 kilos sur chaque pieu. Pas une minute à perdre, les commandes tombent. Frédéric sort de l'eau exactement le volume commandé. Les moules de bouchot sont plus charnues cette année, car elles ont eu beaucoup de phytoplanctons. Le retard de la pêche n'est finalement pas une mauvaise nouvelle. Si les pêcheurs ont le sourire, les clients aussi. À La Tranche-sur-Mer, le prix des moules de bouchot reste le même cette année à 4,70 euros le kilo. Le goût et la taille sont toujours au rendez-vous. Il est enfin temps de les goûter. Au restaurant, les moules sont souvent le plat le moins cher. Chaque année, plus de 40 000 tonnes de moules sont consommées dans l'Hexagone. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec