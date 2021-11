La belle tradition de l’alambic communal en Haute-Marne

C'est un vrai temps d'automne, un temps à distiller. Il y a peu de fruits cette année. Cependant, il n'est pas question pour Joël de ne pas mettre en route l'atelier de distillation communal dont il s'occupe depuis 22 ans. L'alcool coule lentement, mais déjà, les bonnes vapeurs attirent les voisins. A Violot, 70 habitants, l'atelier de distillation est le lieu de rencontre à l'approche de l'hiver : "ça, c'est l'esprit de convivialité, on se rassemble et on discute", "c'est la bonne ambiance, il y a des personnes âgées qui viennent nous voir pour se rappeler de leur ancien temps". La jeunesse, Joël y pense dans son verger, où il plante régulièrement de nouveaux arbres fruitiers : "c'est pour les générations à venir, pour nous et nos enfants". Mais il est temps de repartir à l'atelier où une autre distillation se termine, de la mirabelle cette fois. D'ici quinze jours, une fois le degré d'alcool stabilisé, Frédéric pourra partager sa production. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly