La bibliothèque des graines

Dans cette bibliothèque, il est possible d'emprunter des livres. Mais aussi et c'est plus surprenant, des graines. On les trouve sur cette étagère. Pour en récupérer, il faut à son tour en donner. C'est le cas de Laurence. Elle est venue avec les graines récoltées dans son jardin. Jean, lui, est venu avec une vingtaine de variétés. Il va pouvoir les troquer. "Vous allez trouver des variétés potagères, florales et de l'engrais vert", explique un responsable. Un échange totalement gratuit. Laurence repart ce jour-là avec sa trouvaille. Direction son jardin. Elle sème ses graines qui vont donner des fleurs éclatantes jaune et orange. Dans son espace vert, une dizaine de plantes viennent de la grainothèque. Elle n'y voit que des avantages. "On a des petits conseils de jardinage. Quand on est quelqu'un comme moi qui fait plein d'essais", confie-t-elle. Ce système a un autre atout : préserver les espèces locales souvent oubliées par l'industrie semencière. En 1 000 ans, trois quarts des espèces de plantes auraient disparu. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire, C. Yzerman