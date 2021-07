La bijouterie de luxe Chaumet à Paris victime d’un braquage en trottinette

Depuis mardi, les enquêteurs sont sur la piste d'un étonnant braqueur. Vers 17 heures, un homme entre dans une boutique de luxe située à côté des Champs-Elysées. Selon la police, il est âgé d'une cinquantaine d'années. Vêtu d'un costume, il se fait passer pour un client et demande à voir des bijoux. Il sort ensuite un pistolet et s'enfuit en trottinette avec le butin, mais sans faire de blessés. "On sait qu'il était venu il y a quelques jours en repérage et les premiers éléments nous montrent qu'on a affaire à quelqu'un qui a été préparé, plutôt professionnel dans ce qu'il a fait", affirme le responsable départemental, Yoann Maras. Les enquêteurs étudient actuellement ces images de vidéosurveillance de la boutique cambriolée. Elle montre un homme en costume gris, visage découvert, entrer dans la boutique et repartir, sac à la main, en trottinette électrique. La bijouterie a porté plainte. Elle a mis en place un dispositif de soutien pour ses employés. Le butin est estimé à plus de deux millions d'euros.