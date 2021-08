La boccia aux Jeux paralympiques de Tokyo : des Nordistes en course pour la médaille d'or

C'est un sport de précision méconnu qui s'apparente à la pétanque. La boccia, comprenez la boule en italien, c'est la passion de Valentin, Bryan et Agostina. Contrairement à ses deux camarades, la jeune fille, en situation de handicap moteur, ne peut pas jeter ses balles elle-même. Elle utilise donc une rampe de lancement et donne ses consignes de jeu à Frédéric Crouzilles, son assistant. L'objectif du jeu est de placer ses six balles au plus près du "jack", la boule blanche, l'équivalent du cochonnet. L'assistant, lui, n'a pas le droit de regarder le terrain, ni même de parler. Ces trois adolescents jouent au sein de LADAPT, une association qui accompagne les personnes en situation de handicap à Cambrai (Nord). La même où s'entraînent leurs deux idoles Samir Vanderbeken et Rodrigue Brenek. Ces deux sportifs, déjà champions d'Europe, sont à Tokyo et forment avec leur collègue Sonia Heckel, la toute première équipe de France de boccia qualifiée pour les Jeux paralympiques. Et à Cambrai, tous en sont persuadés, pour Rodrigue et Samir, ce sera la médaille d'or.