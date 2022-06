La boîte de thon, symbole de toutes les hausses de prix

C'est la boîte qu'on a tous dans un placard. Pratique, abordable et qu'on peut consommer à toutes les sauces, cette bonne vieille boîte de thon est aussi appréciée pour son petit prix. Dans un hypermarché en région parisienne, les rayons sont pleins et certains clients confirment, hors caméra, ne plus en acheter car trop chère. En un an, la boîte de thon a augmenté de plus de 5%, soit dix centimes en moyenne sur chaque boîte. "La boîte de thon cumule en fait plusieurs hausses. Celle du carburant, celle de la production, celle des transports et on peut ne pas oublier évidemment la boîte en aluminium et l'huile de tournesol", explique Élisabeth Cony, fondatrice de Madame Benchmark. Le coût de fabrication des boîtes de conserve a, par exemple, augmenté de plus de 30% avec l'envolée des cours de l'aluminium et de l'acier. Cette hausse n'est pas prêt de se terminer. Les professionnels de la conserverie négocient une nouvelle augmentation des prix avec la grande distribution. TF1 | Reportage P. Ninine, A. Mersi Bakchich