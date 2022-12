La bonne humeur dès le réveil !

Certains sont des spécialistes de ce geste technique : arrêter le réveil. Rester encore dix minutes sous la couette en attendant le ou les suivants. Selon une étude récente, 57% des adultes seraient des adeptes du réveil en plusieurs temps. "On en met trois ou quatre, des fois cinq, six, dix" ; "Je mets 5h40, 45, 50 min. Normalement, je me lève à 50, mais si j'ai trop sommeil, je me lève à six heures", lancent certains passants. Selon les médecins, c'est une mauvaise idée. Ces quelques minutes supplémentaires ne seraient pas reposantes, pire, elles perturberaient notre cerveau. Pour se lever du bon pied, il vaut mieux se réveiller du premier coup. "Moi, ça sonne et je me lève d'entrée de jeu et c'est bon", témoigne un passant. Penser à des choses positives, c'est l'un des secrets pour se lever avec le sourire. Et selon des scientifiques australiens, c'est encore mieux avec de la musique douce, si on a le choix. Enfin, une petite douche pas trop chaude permettrait de réactiver l'organisme après le sommeil. Ça peut être utile en ce moment. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba