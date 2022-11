La bonne idée : à chacun son arbre !

À côté des légumes et des fromages, il y a un stand qui, sur ce marché, attire plus que les autres ce jour-là. Des érables, des platanes et des arbres fruitiers s'y trouvent, mais ne sont pas à vendre. Ils sont offerts gratuitement aux habitants. Cette bonne idée, c’est la commune d’Anneyron (Drôme) qui l’a eu. Elle s’est engagée à planter 30 000 arbres d’ici 2030. Alors, pourquoi ne pas en distribuer 8 000 aux habitants ? Yves espérait un noisetier, déjà en rupture de stock. Ce sera donc un groseillier pour lui. Et en cette Sainte Catherine, c’est justement le moment de planter. À quelques rues de là, Marius, 3 ans, et son grand-père n’attendent pas non plus une seconde pour planter le mûrier platane qu’ils ont choisi. Ces arbres sont justement sélectionnés pour leur capacité à produire de la fraîcheur, dans un territoire durement touché par la sécheresse. "Il faut planter le maximum d’arbres pour que vous ayez de l’air respirable dans les décennies qui arrivent", explique le grand-père. Mais avant de profiter de tous ces bienfaits, il faudra attendre quelques années. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi