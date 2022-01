"La bonne idée" : ces sapins resserviront à Noël prochain

Un à un, les sapins sont retirés des rues. A Gruchet-le-Valasse, c'est la municipalité qui a prêté gracieusement les sapins. Les commerçants sont ravis, car la plupart n'auraient pas investi dans ce symbole de Noël en temps normal. "Je trouve que c'est très bien que la mairie prête des sapins", "ça permet d'animer les rues", lancent des passants. Les 3 300 habitants sont conquis, car cela donne un peu plus de vie et de magie au centre-ville. Une fois récupérés par la mairie, les sapins sont replantés. Ils seront réutilisés l'année prochaine. "J'ai remis le sapin dans le trou et je remets du terreau et du fumier de cheval", explique Dominique, agent communal. C'est un investissement réfléchi de 1 000 euros pour 50 sapins. Chaque année, 75% d'entre eux sont réutilisables. "En dehors de l'aspect développement durable dans le fait de récupérer, il y a également l'aspect économique", argumente Roger Haucherone, premier adjoint à la mairie. Une idée qui pourrait permettre à la commune d'étendre la magie de Noël à moindre coût. TF1 | Reportage G. Thorrel, A. Vieira