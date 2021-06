"La bonne idée" : cette association a trouvé comment valoriser nos anciennes radiographies

Elles restent des années au fond des tiroirs, dans les placards. Les radiographies de la famille, Magalie les a accumulées pendant des années. Mais ces centaines de clichés ne sont plus vraiment utiles aujourd'hui. Grâce à une association, ces radios vont connaître une seconde vie. Elles seront vendues à une entreprise de recyclage et l'argent gagné servira notamment à financer des actions environnementales. Pour les récolter, il existe de nombreux points de collecte. Le magasin de Chantal Prost-Romand en est un. L'opticienne n'a pas hésité une seconde pour participer à l'opération. Les radios sont ensuite stockées dans les locaux de l'association. En plus du plastique, ces images contiennent de l'argent, une matière qui intéresse les entreprises de recyclage. L'association s'est donnée comme défi de récolter une tonne de radios d'ici fin juin. Cette tonne permettra de récolter dix kilos d'argent, soit l'équivalent de 2 300 euros. Avec cette somme, l'association fera replanter une dizaine d'arbres au bord du canal du Midi.