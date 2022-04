"La bonne idée" : cette boutique vous permet d'utiliser ses machines à coudre

Faire des points de couture droits, raccommoder ses vêtements jusqu'à créer ses propres robes ou chemisiers, c'est ce qu'on peut réaliser depuis quelques semaines dans cette boutique du centre d'Ajaccio. Pour cinq euros les 30 minutes, on peut utiliser en libre-service ces machines à coudre. Mais pour se familiariser et être performant, pour les clients, mieux vaut être initiés au maniement de la machine et ce n'est pas si difficile. Avant d'ouvrir l'atelier aux clients, Carine, ostéopathe de formation, a créé il y a quatre ans sa propre ligne de vêtements avec des chutes de tissus chinés. L'objectif est de laisser libre cours à la création de ces couturiers en herbe. "L'idée c'est vraiment de pouvoir être un peu son propre créateur, avec une base qui soit déjà facilitée", explique-t-elle. Une équipe de trois couturières bénéficiant d'un contrat d'insertion l'accompagne pour une mission : transmettre. Dans ce self couture, il faudra compter 30 euros pour deux heures de cours. Après, les ourlets comme les reprises de chemises n'auront plus de secret pour vous. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier