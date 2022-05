« La bonne idée » : de la farine avec le pain de la veille

Accompagné de sa drôle de machine, Franck fait la tournée des boulangeries et pose les mêmes questions. A chaque fois, la réponse surprend. Grâce à cet engin dont il a imaginé le concept, les baguettes de la veille peuvent être réutilisées comme de la farine. Un concept intéressant pour Marie-Christine car à chaque fin de journée, il lui reste une quinzaine de baguettes invendue. Le déclic, Franck l'a eu il y a cinq ans, au beau milieu de sa cuisine avec en face de lui une baguette un peu trop dure. "J'ai eu l’idée de mettre le pain dans mon mixeur. J'ai essayé de remplacer des recettes à base de farine par la chapelure". Son idée a déjà convaincu plus de 200 boulangers partout dans le pays. Yoann perdait une cinquantaine d'euros en invendus chaque jour. Depuis, grâce à cette machine, il fabrique des pâtisseries mais aussi du pain. Un investissement de 2500 euros, certes, mais vite amorti. Après le plastique et le verre, voici les premières baguettes et pâtisseries fabriquées à partir de pains recyclés. TF1 | Reportage C. Ebrel, E. Berra