La bonne idée : de l'électroménager d'occasion pour les étudiants

À Rennes (Ille-et-Vilaine), Mélanie se fait livrer sa machine à laver ce vendredi matin. C'est un électroménager qui n'est pas neuf, mais que cette étudiante en droit a déniché à 165 euros, livraison comprise. C'est la moitié du prix d'un appareil dans le commerce. C'est une aubaine pour elle qui doit équiper son premier logement avec un budget serré. Dans un atelier, 125 salariés sont en insertion. Fouad par exemple, pour son premier jour, est accompagné par Jonathan pour retrouver le chemin du travail. Sur une machine, la pompe de vidange et d'autres pièces d'usure seront remplacées, même si elles ne sont pas encore défectueuses, un coût pour l'atelier qui donne une seconde vie aux machines. À côté de l'atelier de réparation, c'est un va-et-vient incessant de machines. Deux fois par jour, ce hangar se remplit d'appareils. En effet, 500 appareils sont ainsi sauvés de la destruction tous les mois. Ils sont remis en vente et les acheteurs bénéficient même d'un an de garantie.