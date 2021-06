La bonne idée : des agriculteurs fournissent les cantines de nos enfants

Dans une exploitation maraîchère de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), une cinquantaine de légumes est cultivée par des agriculteurs fonctionnaires. Les salades municipales vont être servies dans les cantines scolaires. Cette bonne idée, la commune l'a eue il y a près de dix ans pour nourrir ses 1 000 élèves avec du bio. La ville a créé sa propre ferme et a embauché des agriculteurs. La cuisine centrale et les plats à réchauffer ne sont pas nécessaires. En plus, cela ne coûte pas plus cher à la commune ni aux habitants. Au sein de l'établissement "L'Orée du Bois", le gaspillage alimentaire a été réduit. L'initiative a fait des émules. À l'autre bout du pays, en Bretagne, ce sont les enfants de trois crèches qui goûtent aux légumes communaux. Les maraîchers fonctionnaires n'ont plus à se soucier des prix de vente de leur récolte pour avoir un revenu décent. D'ici six mois, la loi va obliger les cantines à proposer 20% d'aliments bio. Une quinzaine de communes vont s'inspirer de cette idée et ainsi créer leurs productions de légumes municipaux.