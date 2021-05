La bonne idée : des bureaux mis à disposition des SDF la nuit

Comme tous les soirs, Jean-Pierre rentre chez lui. Mais à la place des appartements se trouve une grande salle de réunion. Depuis un mois, il est l'invité d'une société en informatique. Il y a peu, cet ancien vigile était SDF. En recherche d'emploi, il dispose gratuitement d'un couchage et de sanitaires pendant quelques mois. Jean-Pierre peut rester uniquement le soir et le week-end lorsque les locaux sont vides. Cet accueil a été possible grâce aux Bureaux du Coeur, une association d'entreprises qui met à disposition leur mur pour des personnes sans toit. Pour arriver dans les entreprises, les invités comme Jean-Pierre sont accompagnés par des associations de réinsertion. Pierre-Yves Loaëc est à l'origine de cette initiative. Il y a quelques années, il a réuni plusieurs jeunes dirigeants pour développer les Bureaux du Coeur. Le déclic : une femme qu'il croise souvent et qui dort dehors à proximité de ses locaux. Depuis leur création, ils ont aidé sept personnes et mobilisent une quinzaine d'entreprises. D'autres sociétés sont déjà intéressées. Jean-Pierre, lui, espère retrouver un travail et voler de ses propres ailes.