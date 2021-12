La bonne idée : des calendriers inversés pour un Noël solidaire

Cléa prépare une jolie surprise pour Noël. Elle a rempli une boîte de petits cadeaux personnels pour l'offrir à une autre jeune fille qu'elle ne connaît pas. Elle et ses grands-parents font des calendriers de l'Avent inversés. Des colis contenant 24 cadeaux trouvés chez eux et destinés à des personnes dans le besoin. Sur les paquets, des étiquettes indiquent le profil des destinataires : des enfants, des adultes, et même des animaux. Une fois emballés, il faut les livrer à un point de collecte. Dans son institut de beauté, Jessica a déjà une montagne de cadeaux. Cette initiative est portée depuis deux ans par Julie et Cynthia. Des bénévoles ont su se mobiliser autour d'elles. Les colis sont ensuite redistribués par des associations locales qui saluent cette aide bienvenue avant les fêtes. Il suffit de scruter les yeux pour deviner les sourires sous les masques. Certains vont avoir du mal à attendre Noël. Les dons sont toujours les bienvenus. L'opération se terminera le 17 décembre. TF1 | Reportage M. Giraud, K. Moreau