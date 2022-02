« La bonne idée » : des conseillers pour apprivoiser le tout numérique

Claude est retraité. Et ce matin-là, cette habitante des Hautes-Alpes a rendez-vous dans la Maison France Services de la commune de Laragne-Montéglin. Objectif : se perfectionner à l'utilisation d'Internet. Elle a surtout besoin de l'aide d'une conseillère numérique pour débloquer son compte de la Sécurité sociale. Dans cette agence communale, deux conseillères numériques ont été recrutées il y a six mois. Chaque jour, elles aident ceux qui ont des difficultés dans les démarches administratives sur Internet. Un passage au numérique pour les services publics qui s'ajoute aussi à la spécificité de ces zones rurales. En tout, six conseillers numériques apportent leur aide sur ces territoires autour de Laragne-Montéglin pour lutter contre ce que l'on appelle l'illectronisme, une difficulté à se servir des outils numériques qui touche encore un quart de la population dans l'Hexagone à l'heure de la dématérialisation des services publics. TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara