La bonne idée : des jouets de seconde main sous le sapin

Dans les rues de Villefranche-sur-Saône, c'est une enseigne qui n'apparaît que trois petits mois dans l'année, d'octobre à décembre. C'est un magasin de jouets vertueux. Tout est d'occasion, des peluches de Disneyland aux exemplaires Collector de Belle et Sébastien. Dans la boutique, ils sont vendus 30% moins chers que les produits neufs. Alexandra Delprat a créé son association "Abracadabric" il y a quatre ans. Elle voyait les jouets de ses filles s'accumuler. L'an dernier, elle a récolté trois tonnes de jouets. Ils sont donnés par des particuliers. On vérifie s'ils fonctionnent, s'il ne manque rien. Les jeux sont complétés, nettoyés dans les moindres recoins et photographiés pour figurer sur le site Internet. Le projet permet une réinsertion professionnelle. Grâce à cette activité et à un service de repassage toute l'année, dix femmes ont retrouvé un emploi. Utile, car cette association a du sens. Dans l'Hexagone, nous jetons 400 millions de jouets chaque année alors qu'ils pourraient avoir une seconde vie. TF1 | Reportage Q. Fichet, V. Abellaneda