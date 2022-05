"La bonne idée" : des légumes moches et moins chers

Une fois par semaine, Charlotte se rend dans un point relais. Commercialisés par la société Hors Norme, les paniers sont composés de fruits et de légumes qui allaient être jetés. Leurs tailles ou leurs formes ne correspondent pas au standard habituel. Ils sont vendus 40% moins cher. Dans une serre de la Drôme, de jeunes pousses sont cultivées telles que les laitues, les roquettes, les épinards, mais aussi de la , une salade japonaise. Elle a fleuri plus vite que prévu, impossible de la commercialiser. C’est l’une des angoisses de tous les agriculteurs, des fruits et légumes qui ne répondent plus aux attentes de la clientèle. La salade japonaise trop grande va rejoindre des artichauts trop petits et des carottes fendues dans un entrepôt de l’agglomération lyonnaise. Dans une entreprise d’insertion, on se charge de constituer 600 paniers chaque semaine. La start-up Hors Norme crée aussi un lien entre ses 5 000 abonnés et 70 producteurs de produits bio. C’est une bonne idée, mais surtout une prise de conscience. TF1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi